Afyonspor, Esenlerspor'a 1-0 mağlup oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup karşılaşmasında Afyonspor evinde Esenlerspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta golü atan isim ise Alper Karaman oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup karşılaşmasında Afyonspor evinde Esenlerspor'a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Yücel Büyük, Sezgin Şahbaz, Mehmet Şenkaya
Afyonspor: Boran Güngör, Ali Mert Aydın, Süheyl Çetin, Serdar Güncü (Tolga Yakut dk. 90 ?), Mustafa Erkasap (Anıl Gözütok dk. 77 ?), Ergin Keleş (Eray Akar dk. 63 ?), Kerem Kaya, İsmail Hakkı Doğan, Mehmet Alaeddinoğlu, Batu Göçmen, Muhammet Enes Erdem
Esenlerspor: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu (Kemal Tokak dk. 46), Sefa Narin, Ali Yavuz Kol, Alper Karaman, Serdar Cansu, Enes Kayar (Taygun Vurgun dk. 25), Hüseyin Afkan (Onur Eriş dk. 71 ?), Nafican Yardımcı, Yusuf Akyel (Maksut Taşkıran dk. 46), İdris Furat (Abuzer Gaffar Toplu dk. 61)
Gol: Alper Karaman (dk. 90+5) (Esenlerspor)
Sarı kartlar: Serdar Güncü, Ergin Keleş, İsmail Hakkı Doğan, Ali Mert Aydın (Afyonspor), Sefa Narin, (Esenlerspor) - AFYONKARAHİSAR