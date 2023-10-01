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Afyonspor, Esenlerspor'a 1-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup karşılaşmasında Afyonspor evinde Esenlerspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta golü atan isim ise Alper Karaman oldu.