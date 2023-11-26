Afyonspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u mağlup etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor, evinde karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Muhammet Enes Erdem ve Kerem Kaya'nın attığı gollerle Afyonspor öne geçerken, Beyoğlu Yeni Çarşıspor'un tek golünü Mutlu Güler kaydetti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor evinde karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 2-1 yendi.
Hakemler: Enver Aydın, Oğuzhan Yazır, Enes Biroğlu
Afyonspor: Boran Güngör, Ali Mert Aydın, Süheyl Çetin, Serdar Güncü, Savaş Yorulmaz (Burak Topçu dk. 82), Mustafa Erkasap (Eray Akar dk. 57), Kerem Kaya (Muhammed Mustafa Özbay dk. 90), İsmail Hakkı Doğan, Mehmet Alaeddinoğlu (Tolga Yakut dk. 90), Bartu Göçmen, Muhammet Enes Erdem
Beyoğlu Yeni Çarşıspor: Türker Dırdıroğlu, Tolunay Yurtseven, Berk Ali Nizam (Kubilay Akyüz dk. 63), Atalay Gürel (Emirhan Kayar dk. 63), Celil Çelikel (Mertcan Aktaş dk. 70), Alper Aşkın, Mutlu Güler (Murat Kaan Çalık dk. 70), Emircan Alturan, Yusuf Ali Özer (Muhammet Arda Uzun dk. 85), Şemsettin Enderkılıç, Batuhan Ekinci
Goller: Muhammet Enes Erdem (dk. 15), Kerem Kaya (dk. 60) (Afyonspor), Mutlu Güler (dk. 45) (Beyoğlu Yeni Çarşıspor)
Sarı kartlar: Ali Mert Aydın, (Afyonspor), Atalay Gürel, Tolunay Yurtseven, Alper Aşkın (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor) - AFYONKARAHİSAR