Afyonspor, 1461 Trabzon maçı hazırlıklarına devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Mor beyazlı ekip zorlu deplasman için önceki gün başladığı hazırlıklarına bugünde devam etti. Kocatepe Spor Kompleksinde ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından düz koşu ile devam etti. Hazırlıkların hafta sonuna kadar yapılacak antrenmanlar ile süreceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR