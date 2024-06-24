Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisarlı Sporcular U-17 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar TOHM sporcuları, U-17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Buğra Kavak, Yakup Çöl ve Fatih Aydın mindere çıkarak Türkiye'yi ve Afyonkarahisar'ı gururlandıracak.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin (TOHM) Afyonkarahisarlı sporcuları U-17 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 27-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan U-17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandıracak sporcular belli oldu. Afyonkarahisar TOHM sporcularından Buğra Kavak, Yakup Çöl ve Fatih Aydın, mindere çıkarak Türkiye'yi ve Afyonkarahisar'ı temsil edecek.

Afyonkarahisar TOHM bünyesinde uzun süredir yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdüren genç güreşçiler, şampiyonada büyük başarılar elde etmek için ter dökecek. Her biri kendi kilosunda yetenek ve azimleriyle dikkat çeken bu sporcuların hedefi, şampiyonadan madalyalarla dönmek istiyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Aydın Türkiye Çöl Spor Güncel Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

 Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

 Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı

Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı

 CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title