Afyonkarahisarlı Sporcular U-17 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin (TOHM) Afyonkarahisarlı sporcuları U-17 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 27-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan U-17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandıracak sporcular belli oldu. Afyonkarahisar TOHM sporcularından Buğra Kavak, Yakup Çöl ve Fatih Aydın, mindere çıkarak Türkiye'yi ve Afyonkarahisar'ı temsil edecek.

Afyonkarahisar TOHM bünyesinde uzun süredir yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdüren genç güreşçiler, şampiyonada büyük başarılar elde etmek için ter dökecek. Her biri kendi kilosunda yetenek ve azimleriyle dikkat çeken bu sporcuların hedefi, şampiyonadan madalyalarla dönmek istiyor. - AFYONKARAHİSAR