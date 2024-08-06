Afyonkarahisarlı Pehlivanlar Güreş Etkinliklerinde Başarılı Performans Sergiledi

Afyonkarahisarlı pehlivanlar, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen önemli güreş etkinliklerinde göz kamaştırdı. Denizli'de gerçekleştirilen Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, minik boyunda mücadele eden Berat Çolak üçüncü olurken, Yasin Uzun ayak boyunda şampiyonluğa ulaştı.

Antalya'nın Feslikan Yaylası'nda düzenlenen yayla güreşlerinde ise Afyonkarahisarlı sporcular yine başarılı performanslar sergiledi. Tozkoparan boyunda mücadele eden Ali Uysal ikinci, Emra Baran ise aynı kategoride üçüncü olarak dereceleriyle dikkat çekti.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR