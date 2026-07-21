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Afyonkarahisarlı sporculardan SOBE Otizm Spor Oyunları'nda madalya başarısı

Afyonkarahisarlı sporculardan SOBE Otizm Spor Oyunları'nda madalya başarısı
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Konya'daki Türkiye'nin ilk otizm temalı spor organizasyonu SOBE Otizm Spor Oyunları'nda Afyonkarahisarlı özel sporcular atletizm ve masa tenisinde önemli başarılara imza attı. Defne Öykü Atılgan 100 m ikincisi, 200 m şampiyonu olurken, Alperen Karamaço 3000 m dördüncü oldu. Agah Haliloğlu masa tenisinde mücadele etti.

Konya'da düzenlenen ve Türkiye'nin ilk otizm temalı spor organizasyonu olan SOBE Otizm Spor Oyunları'nda mücadele eden Afyonkarahisarlı özel sporcular, atletizm ve masa tenisi branşlarında önemli başarılara imza attı.

Organizasyonda atletizm branşında yarışan Defne Öykü Atılgan, 100 metre yarışında Türkiye ikincisi olurken, 200 metre yarışında ise rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Atletizmde mücadele eden Alperen Karamaço ise 3 bin metre yarışını dördüncü sırada tamamladı.

Masa tenisi branşında Afyonkarahisar'ı temsil eden Agah Haliloğlu da organizasyonda ilini başarıyla temsil etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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