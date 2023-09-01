Afyonkarahisarlı milli sporcu Meryem Betül Çavdar, Para Tekvando Paris Grand Prix müsabakasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Çavdar, toplamda 5 madalya elde etti.

Afyonkarahisarlı olimpiyat sporcusu Meryem Betül Çavdar, Para Tekvando Paris Grand Prix müsabakasında üçüncü oldu.

2022 Paris Paralimpik Oyunlarına kota puanı veren Para Tekvando Paris Grand Prix müsabakalarında Afyonkarahisarlı milli sporcu 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti. Organizasyonda 58 kiloda Alican Özcan'ın ve 70 kiloda Fatih Çelik'in altın, 57 kiloda Gamze Gürdal'ın gümüş, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar'ın ve 65 kiloda Seçil Er'in bronz madalya kazandı.

Çavdar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Paris Grand Prix mücadelesinde istediğim hedefe ulaşamamış olsam da ülkeme kazandırdığım bronz madalyanın gururunu yaşıyorum. Yolumuz hala çok uzun ve zirvede kalmak elbette zor olacak. Fakat benim zirveyi korumak için vereceğim mücadele asla son bulmayacak" ifadesine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR