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Afyonkarahisarlı öğrenciler Antalya'da COP31 panelinde Bakan Bak ile buluştu

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Afyonkarahisarlı öğrenciler Antalya'da COP31 panelinde Bakan Bak ile buluştu
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Afyonkarahisar'daki yurtlarda kalan öğrenciler, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen Komşum 2.0 Paneli'nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile buluştu. Panelde Komşum Projesi ele alındı; öğrenciler projenin uluslararası tanıtım çalışmalarında yer aldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen "Komşum 2.0 Paneli"ne katılarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı panelde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Komşum Projesi ele alındı. Projenin uluslararası düzeyde tanıtılması ve kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların farklı ülkelerden katılımcılarla paylaşılması amaçlandı.

Programa katılan Afyonkarahisarlı öğrenciler de projenin uluslararası tanıtım çalışmalarında yer alarak Bakan Bak ile buluşma fırsatı yakaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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