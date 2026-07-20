Afyonkarahisarlı muaythai sporcularından Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı
Adana'daki Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcular derece aldı. Saruhan Şanlı şampiyon olup Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı, diğerleri gümüş ve bronz madalya kazandı.
Adana'da düzenlenen Hayri Doğan Hozanlı Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası'nda mücadele eden Afyonkarahisarlı sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.
U18 kategorisinde mücadele eden Saruhan Şanlı, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Elde ettiği bu başarıyla Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
U16 kategorisinde yarışan Tuana Lafçı, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Aynı kategoride mücadele eden Recep Rüzgar Bilensoy, Mustafa Taş ve Levent Şeker ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.
U18 kategorisinde mücadele eden Ecrin Nisa Şan da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - AFYONKARAHİSAR