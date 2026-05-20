Afyonkarahisarlı karatecilerden karate şampiyonasında önemli başarı

Uşak'ta düzenlenen Okullararası Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden sporcular önemli dereceler elde etti.

Etkinlikte Abdürrahim Mısri Ortaokulu öğrencisi Asel Sarıgül yıldız kızlar kata kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden 2015 doğumlu erkek kata kategorisinde Mehmet Çiçek, 2014 doğumlu erkek kata kategorisinde ise Mustafa Eren Güder Türkiye birinciliği elde etti.

Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencilerinden Nur Betül Aykın, Kumite 52 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Hasibe Gökbaş ise Kumite +52 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. - AFYONKARAHİSAR

