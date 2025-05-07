Afyonkarahisar Sporcuları, Bolu'daki Muay Thai Şampiyonası'nda Altın ve Gümüş Madalyalarla Döndü

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcular altın, gümüş ve bronz madalyalarla kente döndü.

Bolu'da gerçekleşen Muay Thai Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'na katılan Afyonkarahisarlı sporcular, gösterdikleri üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Saruhan Şanlı ve İkra Nur Doğan Türkiye birincisi olurken, Yasemin Solakoğlu ve Hüseyin Acar ikincilik, Muhammed Ali Aydoğdu, Emre Batuhan Gürler ve Şahin Demir ise üçüncülük elde etti. Afyonkarahisar, şampiyonadan toplamda yedi madalya ile döndü. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, sporun yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR