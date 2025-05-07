Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

Liselerde yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı, masada 3 model var

Afyonkarahisar Sporcuları, Bolu'daki Muay Thai Şampiyonası'nda Altın ve Gümüş Madalyalarla Döndü

Afyonkarahisar Sporcuları, Bolu'daki Muay Thai Şampiyonası'nda Altın ve Gümüş Madalyalarla Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcular, gösterdikleri üstün performansla toplamda yedi madalya kazanarak kente döndü. İki sporcu birincilik, iki sporcu ikincilik ve üç sporcu ise üçüncülük elde etti.

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcular altın, gümüş ve bronz madalyalarla kente döndü.

Bolu'da gerçekleşen Muay Thai Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'na katılan Afyonkarahisarlı sporcular, gösterdikleri üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Saruhan Şanlı ve İkra Nur Doğan Türkiye birincisi olurken, Yasemin Solakoğlu ve Hüseyin Acar ikincilik, Muhammed Ali Aydoğdu, Emre Batuhan Gürler ve Şahin Demir ise üçüncülük elde etti. Afyonkarahisar, şampiyonadan toplamda yedi madalya ile döndü. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, sporun yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Barcelona'dan Inter maçının hakemine büyük tepki: Soruşturulmalı

Dünyaca ünlü hakeme tarihi maçtan sonra büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.