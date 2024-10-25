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Afyonkarahisar'lı Güreşçiler Bahreyn'de Olimpiyat İçin Mücadele Edecek

Afyonkarahisar'lı Güreşçiler Bahreyn'de Olimpiyat İçin Mücadele Edecek
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Afyonkarahisar Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden iki güreşçi, 23-1 Kasım tarihlerinde Bahreyn'de düzenlenecek ISF olimpiyat oyunlarında serbest stil güreş branşında milli forma ile mücadele edecek. Selahattin Can ve Bilal Zorba, Türk gücünü uluslararası arenada temsil etmeyi hedefliyor.

Afyonkarahisar Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden (TOHM) iki başarılı güreşçi, 23-1 Kasım tarihleri arasında Bahreyn'de düzenlenecek olan Uluslararası Okul Federasyonunun (ISF) olimpiyat oyunlarında serbest stil güreş branşında Afyonkarahisar'ı temsil edecek.

Turnuvada yer alacak olan 80 kg'daki Selahattin Can ve 92 kg'da mücadele edecek Bilal Zorba, milli formayla üstün bir performans sergilemeyi hedefliyor. Her iki sporcu da Türk gücünü uluslararası arenada başarıyla temsil etme ve bayrağımızı en yükseğe çıkarma amacında olduklarını belirtti.

80 kilogramda yarışacak olan Selahattin Can, 2024 yılında U-17 Türkiye Şampiyonu ünvanını kazanmış ve Avrupa'da 7'nciliği elde etmiş bir sporcu olarak dikkat çekiyor. Hem Türkiye'deki başarısıyla hem de Avrupa arenasında kendini kanıtlayan Can, olimpiyatlarda altın madalyaya ulaşarak İstiklal Marşımızı uluslararası alanda dinletmek istiyor.

Can'ın altın madalya hedefi, aynı zamanda Türkiye güreşinin gelecekteki en güçlü temsilcilerinden biri olacağının sinyallerini veriyor. Güreşte sahip olduğu teknik bilgi ve stratejik zeka ile rakiplerine karşı avantaj sağlaması beklenen Can, turnuvada hem ülkesini hem de şehrini gururlandırmak için ringe çıkacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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