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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcusu Ali Uysal, Yağlı Güreş Ligi'nde Şampiyon Oldu

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Ali Uysal, CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin üçüncü etabında Tozkopan boyunda şampiyonluğa ulaştı. İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Uysal'ı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Ali Uysal, CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin üçüncü etabı olan Tozkopan boyunda şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcu Ali Uysal'ı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kasapoğlu, "Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, ilimizde sporun gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Ali Uysal'ın kazandığı bu şampiyonluk, diğer sporcularımıza da ilham kaynağı olacaktır" dedi.

Uysal'ın antrenörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "Hedefimiz olan başpehlivanlık yolunda ilmek ilmek yol alıyoruz. Bize her zaman destek olan İl Müdürümüz İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Yılmaz Erşen'e teşekkür ederiz," ifadeleri kullanıldı. Antrenörler, bu süreçte verdikleri destek ve sağladıkları olanaklarla sporcuların başarısında büyük pay sahibi olan yetkililere minnettarlıklarını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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