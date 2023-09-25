Afyonkarahisar'da Minikler Takım ve Ferdi İl Birinciliği Masa Tenisi Müsabakaları Düzenlendi

Afyonkarahisar'da gerçekleşen Minikler Takım ve Ferdi İl Birinciliği Masa Tenisi müsabakaları Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yoğun bir katılımla düzenlendi. Dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi.

Afyonkarahisar'da gerçekleşen Minikler Takım ve Ferdi İl Birinciliği Masa Tenisi müsabakaları Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yoğun bir katılımla düzenlendi.

Çiğiltepe Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda erkeklerde takım kategorisinde Yeşilay Spor Kulübü kızlarda ise Sandıklı Spor Kulübü birinci oldu. Ferdi müsabakalarda ise heyecan doruktaydı. Erkeklerde İsmail Çelik, kızlarda ise Afra Meryem Kaya birinci olarak müsabakayı tamamladı. Dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden müsabakalara ilişkin yapılan açıklamada: "Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu müsabakaların ilimizde sporun yaygınlaşması ve gençlerin spora teşvik edilmesi açısından çok büyük bir önem taşıyor. Bu tür spor etkinliklerinin düzenlenmesi genç sporcuların sosyal hayatta daha aktif olmalarına ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlıyor" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR