Mini Kızlar Voleybol Müsabakaları sona erdi
Afyonkarahisar'da düzenlenen Mini Kızlar Voleybol Müsabakaları, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda tamamlandı. Turnuvada Kurşun Spor Kulübü birinci, AKAL Spor Kulübü ikinci oldu.
Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Mini Kızlar Voleybol Müsabakaları' Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Müsabakaların sona ermesinin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.
Turnuva sonunda Kurşun Spor Kulübü birinci olurken, AKAL Spor Kulübü ikinci, Olimpik Spor Kulübü üçüncü ve E.M.A Spor Kulübü dördüncü sırada yer aldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı