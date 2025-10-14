Haberler

Afyonkarahisar'da Millî Takım Alt Yapı Seçmeleri Yapıldı

Afyonkarahisar'da Millî Takım Alt Yapı Seçmeleri Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 2012 doğumlu sporcular için TÜFAD tarafından düzenlenen milli takım alt yapı il seçmeleri tamamlandı. Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen seçmelere 115 çocuk katıldı.

Afyonkarahisar'da 2012 doğumlu lisanslı ve lisansız sporcuların yer alacağı milli takım alt yapı il seçmeleri, TÜFAD tarafından yapıldı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Afyonkarahisar Şubesi tarafından, 2012 doğumlu sporcuların katıldığı milli takım alt yapı il seçmelerinin ilk etabı tamamlandı. Kocatepe Spor Kompleksinde yapılan seçmelere il merkezi ve ilçelerde bulunan kulüplerden çok sayıda geleceğin futbolcu adayları katıldı. TÜFAD üyesi antrenörlerin görev aldığı seçmede il karmasına seçilmek isteyen öğrencilerin mücadeleleri görülmeye değerdi.

TÜFAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Keser yaptığı açıklamada "İlimiz futboluna hizmet eden antrenörler tarafından yapılan seçmelere rekor başvuru ile 115 çocuğumuz katıldı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'yi küplere bindiren miting: Türkiyemizi ayaklar altına aldılar, yazıklar olsun

Bahçeli'yi küplere bindiren miting: Türkiyemizi ayaklar altına aldılar
47 bin euroluk ameliyat sonrası ölüm! Cenazesi için aileden para istediler

47 bin euroluk ameliyat sonrası ölüm! Cenazesi için para istediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.