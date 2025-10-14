Afyonkarahisar'da Millî Takım Alt Yapı Seçmeleri Yapıldı

Afyonkarahisar'da 2012 doğumlu lisanslı ve lisansız sporcuların yer alacağı milli takım alt yapı il seçmeleri, TÜFAD tarafından yapıldı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Afyonkarahisar Şubesi tarafından, 2012 doğumlu sporcuların katıldığı milli takım alt yapı il seçmelerinin ilk etabı tamamlandı. Kocatepe Spor Kompleksinde yapılan seçmelere il merkezi ve ilçelerde bulunan kulüplerden çok sayıda geleceğin futbolcu adayları katıldı. TÜFAD üyesi antrenörlerin görev aldığı seçmede il karmasına seçilmek isteyen öğrencilerin mücadeleleri görülmeye değerdi.

TÜFAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Keser yaptığı açıklamada "İlimiz futboluna hizmet eden antrenörler tarafından yapılan seçmelere rekor başvuru ile 115 çocuğumuz katıldı" dedi. - AFYONKARAHİSAR