5x5 Mini Futbol Turnuvası Finali gerçekleştirildi
Afyonkarahisar'da 'Gençler Sporda Gelecek Emniyette' sloganıyla düzenlenen 5x5 Mini Futbol Turnuvası Finali yapıldı. Vali Dr. Naci Aktaş, başarılı öğrencilere ödüllerini takdim etti.
Afyonkarahisar'da 'Gençler Sporda Gelecek Emniyette' sloganıyla gerçekleştirilen 5x5 Mini Futbol Turnuvası Finali gerçekleştirildi.
Büyük bir çekişmeye sahne olan Mini Futbol Turnuvası gerçekleştirilen final müsabakası ile sona erdi. Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'da katıldı. Vali Aktaş, etkinlikte başarılı olan öğrencilere ödüllerini kendi eliyle takdim etti.
Vali Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada ise gençlerin sporun yönlendirilmesinin gelişimlerine olan katkılarına değindi. - AFYONKARAHİSAR
