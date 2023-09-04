Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Tamamlandı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 50 sporcu katıldı ve birçok kategoride birinciler belirlendi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası tamamlandı.

Kocatepe Spor Kompleksi Çiğiltepe Spor Salonunda yapılan müsabakalara 7, 8 yaş, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ile açık kategori olmak üzere 5 kategoride 50 sporcu katıldı. Büyük Taarruzun 101'nci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvaya Afyonkarahisar il genelinden ve çevre illerden birçok sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalar neticesinde 7 yaş kategoride Ozan Bulut, 8 yaş kategoride Eymen Ali Kirazlı birinci oldu. 10 yaş ve altı kategoride yapılan turnuvaya Alanya'dan katılan Ksenııa Kon birinci olurken 12 yaş ve altı kategoride Fatma Berra Gelişgen ve açık kategoride Mustafa Kemal Kök birinci oldu. En iyi kadın yarışmacılarında seçildiği turnuvada Ksenııa Kon, Fatma Berra Gelişgen ve Yıldız Güngör kendi kategorilerinin en iyi kadın oyuncusu seçildi. Yapılan müsabakaların arkasından düzenlenen ödül töreninde Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen sporcuları tebrik ederek madalyalarını takdim etti. - AFYONKARAHİSAR