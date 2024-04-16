Afyonkarahisar'da 23 Nisan'da Yüzme Şenliği

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu havuzlarda da yaşanacak. 4 kulübün katılımıyla düzenlenecek yüzme şenliğinde 40 kadın ve 35 erkek sporcu, farklı stillerde 322 müsabaka yaparak kıyasıya mücadele edecek.

Bu anlamlı günde sporun ve coşkunun bir araya geleceği şenlik, 15-16 Nisan tarihleri arasında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek. Yüzme İl Spor Dalı Temsilcisi Veli Tozlutepe, Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan müsabaka ile 23 Nisan ruhunu yaşatmak ve çocuklara unutulmaz bir bayram armağan etmek için bu şenlikleri düzenlediklerini belirtti.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, turnuvada emeği geçenlere teşekkür edilerek, sporculara başarılar dilendi. - AFYONKARAHİSAR