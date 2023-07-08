Afyonkarahisar'da 2. Baba-Çocuk Kampı Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ile Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen '2. Baba-Çocuk Kampı' devam ediyor. Etkinlik kapsamında çeşitli sportif etkinlikler ve gezi programları düzenleniyor.

Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ile Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen "2. Baba- Çocuk Kampı" devam ediyor.

Etkinliğe kayıt yaptıran yaklaşık 250 aile, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda çadırlarını kurdu.

Kahvaltılarını yapan baba ve çocuklar, alanda sportif etkinlikler ile frizbi, survivor, kule, bataklı, arşimet, ben bilirim, tangram, saka, düz taban, kanal, rota ve nostaljik oyunlar oynadı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de kamp alanını ziyaret ederek, baba ve çocukların oyunlarına katıldı.

Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikincisini düzenledikleri etkinliğine yoğun katılım olduğunu söyledi.

Çocukların mutluluğunu görmenin en büyük kazanç olduğunu dile getiren Zeybek, "Çocuklarımız cıvıl cıvıl. Bu etkinliğimizi babalar ve çocukların baş başa hoşça vakit geçirmeleri için düzenledik. İl dışından 100'ün üzerinde, 150'ye yakın da Afyonkarahisar'ımızdan katılan ailemiz var. Etkinlik için alınan ücretin tamamı da Kızılay ve AFAD vesilesiyle depremzedelerimize bağışlandı." dedi.

Yurdunuseven de Afyonkarahisar Belediyesinin düzenlediği etkinliklerinin kentin tanıtılmasına katkı sağladığını vurguladı.

Akülke, baba ve çocuk kampının ilerleyen yıllarda daha çok katılımlı gerçekleşmesi ve rekor kıracak bir organizasyon olması için çalışma yapacaklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında gün içerisinde Frigya gezisi yapılacak, ikramlar sonrası gece açık hava sineması izlenecek.