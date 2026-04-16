Afyonkarahisar badminton takımları Türkiye Şampiyonası'na yükseldi

Aksaray'da düzenlenen Okul Sporları Badminton Küçükler Bölge Müsabakaları'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden takımlar sağladıkları başarıyla Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

13-15 Nisan tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Okul Sporları Badminton Küçükler Bölge Müsabakaları'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden Şehit Mehmet Dama Yatılı Bölge Ortaokulu erkek takımı ile Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu kız takımı, bölge ikincisi olarak Çorum'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. - AFYONKARAHİSAR

