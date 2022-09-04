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Afyon spor haberi | Bursaspor son antrenmanını Afyon'da yaptı

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Afyon spor haberi | Bursaspor son antrenmanını Afyon'da yaptı

Afyon haberi... Bursaspor, yarın oynayacağı Afyonspor maçının son provasını Afyon'da yaptı.

Bursaspor, yarın oynayacağı Afyonspor maçının son provasını Afyon'da yaptı. Yeşil-beyazlı takım taktik çalışma gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşam saatlerinde Afyon'da yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Afyon'da kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Afyonspor - Bursaspor maçı yarın saat 20.00'de başlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Afyon Spor Haberler

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