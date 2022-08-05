Afyon spor haberi: Afyon belediye takımları liglerden çekildi Afyon haberler: ING Basketbol Süper Ligi'nden ve Türkiye Voleybol Efeler Ligi'nden düşen Afyon Belediyespor, liglere katılamayacağını federasyonlara bildirdi. ING Basketbol Süper Ligi'nden ve Türkiye Voleybol Efeler Ligi'nden düşen Afyon Belediyespor, liglere katılamayacağını federasyonlara bildirdi. Ayrıca basketbol takımında başkanlık görevini yürüten Abdulkadir Arslan da yönetimi bıraktıklarını söyledi. ING Basketbol Süper Ligi'nden düşerek sezonu tamamlayan Afyon Belediyespor Basketbol Takımı 1'inci Lig'e katılım için başvurusunu yaptı, ücretini yatırdı. Sonrasında yaşanan gelişmelerde ise Afyon Belediye Basketbol, Türkiye Basketbol Federasyonu'na lige katılmayacağını bildiren dilekçiyi sundu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, geçmiş dönemlerden gelen, kulübün 12 milyon TL borcu olduğunu ifade ederek, "Bu borçlar içerisinde oyuncuların alacakları, vergi borçları gibi kalemler yer alıyor. Afyonkarahisar Belediyesi olarak bizim bu borçları ödeyebilecek bir kalemimiz yok. Böyle bir durumda lige katılma imkanımız da olmadığı için farklı bir düşünceye döndük. Dışarıdan oyuncu getirip yüksek paralar harcamak yerine Afyonkarahisarlı genç sporculardan oluşan bir takım yaparak liglere katılmak ve gençlerimize harcama yapmak bizim için daha akılcı bir yol olacağı düşüncesiyle gelecek yıl yeniden takım inşa etmeyi uygun bulduk" dedi. AFYON BELEDİYE VOLEYBOL LİGİNE KATILMADI Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı da Efeler Ligi'ne veda ederek 1'inci Lig'e düştü. Geçen yıl kurda yaşanan dalgalanma sonrasında yaşanan maliyet yükselmesi de kulübün borç yükünü artırdı. Lige katılmayan Afyon Belediye, gelecek yıl lige katılırsa 2'nci Lig'den başlayacak Spor Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer basketbol voleybol Afyon Spor Haberler

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