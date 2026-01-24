Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Sadio Mane'yi krallar gibi karşıladılar
Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal kaptanı Sadio Mane, Al-Nassr'a dönüşünde görkemli bir törenle karşılandı ve görüntüler sosyal medyada viral oldu.
- Senegal Milli Takımı kaptanı Sadio Mane, Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.
- Sadio Mane, kulübü Al-Nassr'a dönüşünde kulüp tarafından özel bir karşılama ile onurlandırıldı.
- Karşılama anlarına ait görüntüler sosyal medyada yayıldı ve futbolseverler tarafından paylaşıldı.
ŞAMPİYON KAPTANA ÖZEL KARŞILAMA
Al-Nassr tesislerine gelen Sadio Mane için kulüp tarafından özel bir karşılama hazırlandı. Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun ardından takım arkadaşları ve kulüp çalışanları tarafından büyük ilgi gören Mane, adeta krallar gibi karşılandı.
GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU
Karşılama anlarına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mane'ye gösterilen ilgi, futbolseverler tarafından yoğun şekilde paylaşıldı ve yorumlandı.