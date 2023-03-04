Aferin Ferdi! Arda Güler ile yaptığı sevinçle kalpleri fethetti

Kayserispor maçında attığı şık golden sonra Arda Güler ile 'Selam' sevinci yapan Ferdi Kadıoğlu, maçtan sonra bu hareketin anlamını açıkladı. Yıldız futbolcu, "Arda ile önceden düşünmüştük, bu selam depremzedeleri enkaz altından kurtaran görevliler içindi" açıklamasıyla gönülleri fethetti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

GOL SEVİNCİNİ ANLATTI

2-0'lık maçta ortaya koydukları futbol ve attığı golle ilgili konuşan Ferdi, sevinç Arda Güler ile yaptıkları hareketi de anlattı.

"GÖREVLİLER İÇİN YAPTIK"

Arda Güler'le yaptığı sevincin anlamını anlatan Ferdi Kadıoğlu, "Bizler açısından kolay bir maç değildi. Rakip de çok fazla pozisyon yakaladı. Galibiyetten ve golden dolayı mutluyum. Maçtan önce Arda'yla konuşmamız olmuştu. Kim gol atarsa selam işareti yapacaktı. Bu selam da depremzedeleri kurtaran insanlaraydı" açıklamasıyla yüreklere dokundu.