Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, Botsvana'yı 3-0 yenerken, Kongo Demokratik Cumhuiriyeti Benin'i 1-0 mağlup etti. Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Alanyasporlu Elia Meschack, takımlarında forma giydi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) D Grubu'nda iki maç oynandı.

Senegal, gruptaki ilk maçında 40 ve 58. dakikalarda Nicolas Jackson ve 90. dakikada Cherif Ndiaye'nin golleriyle Botsvana'yı 3-0 mağlup etti.

Senegal Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı Ismail Jakobs, 90 dakika sahada kalırken, 78. dakikada oyuna giren Samsunsporlu Cherif Ndiaye takımının son golünü kaydetti.

Gruptaki diğer mücadelede ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 16. dakikada Theo Bongonda'nın attığı golle Benin'i 1-0 yendi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Alanyasporlu Elia Meschack, 68. dakikada oyuna girdi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
