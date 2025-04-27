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Aerobik Cimnastik Milli Takımı'ndan Çekya Açık'ta 9 Madalya

Aerobik Cimnastik Milli Takımı'ndan Çekya Açık'ta 9 Madalya
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Türkiye Aerobik Cimnastik Milli Takımı, Çekya Açık'ta düzenlenen organizasyonda 7 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak toplamda 9 madalya elde etti.

Aerobik Cimnastik Milli Takımı, Çekya Açık'ta 9 madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular 7'si altın, 2'si gümüş 9 madalya kazandı.

Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Altın:

Ayşe Begüm Onbaşı (18+ yaş tek kadınlar), İsmail Yağız Altıparmak (18+ yaş tek erkekler), Ömür Günay-Göktürk Balcı-Okay Arsan (18+ yaş trio), Ekin Çınar (12-14 yaş), Furkan Saylan-Duru Günen (12-14 yaş çift), Furkan Saylan-Duru Günen-Tanem Atar (12-14 yaş trio), Derya Mina Ağan-Asmin Birsin-Özgü Erdemir-Elif Karabalık-Elif Sude Ulu (12-14 yaş grup)

Gümüş :

Furkan Saylan (12-14 yaş), Ekin Çınar-Özgü Erdemir-Asmin Birsin (12-14 yaş trio)

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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