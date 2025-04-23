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AEK, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e Yükseldi

AEK, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e Yükseldi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde AEK, Nanterre'yi 104-69 yenerek Dörtlü Final'e kalan son takım oldu. Atina'da oynanan maçta üstün bir performans sergileyen AEK, ilk çeyreği önde kapattı ve farkı giderek artırarak maçı kazandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında Yunanistan'dan AEK, Fransa temsilcisi Nanterre'yi 104-69 yendi. Bu sonuçla AEK, Dörtlü Final'e kalan son takım oldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da SUNEL Arena Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini AEK, 19-18 önde geçti. İkinci çeyrekte de etkili oynayan AEK, devreye 17 sayılık skor avantajıyla 48-31 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Yunanistan temsilcisi, farkı iyice açarak son periyoda 42 sayılık farkla 82-40 üstün başladı.

Dördüncü çeyrekte de açık ara üstün oynayan AEK, maçtan da 104-69 galip ayrıldı. Bu sonuçla AEK, Dörtlü Final'e yükselen son takım oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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