Aegean Legends altın, Aegean Queens gümüş madalyayla Dünya Şampiyonası'ndan döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Koreografik Latin Şampiyonası'nda Türk dansçılar yıldızlar küçük takımda altın, yıldızlar büyük takımda gümüş madalya kazandı. İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen organizasyonda Arman Esen Dans Akademi'nin Aegean Legends ekibi şampiyon, Aegean Queens ekibi ikinci oldu.
Dünya Koreografik Latin Şampiyonası'na katılan Türk dansçılar, yıldızlar küçük takım kategorisinde altın, yıldızlar büyük takım kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.
İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen organizasyonda 21 ülkeden, farklı yaş gruplarındaki 114 takım mücadele etti.
Yıldızlar küçük takım kategorisinde yarışan Arman Esen Dans Akademi bünyesindeki "Aegean Legends" isimli ekip, "Kafkas" temalı koreografisiyle şampiyon oldu.
Aynı dans akademisinden "Aegean Queens" isimli ekip ise "Cruella" temalı gösterisiyle yıldızlar büyük takım kategorisinde gümüş madalya aldı.