ADÜ'lü Sporcular Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonası'na katılacak

İtalya'nın Cassino kentinde düzenlenecek FISU Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonası öncesinde, Kuşadası'nda gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda ADÜ'den üç sporcu ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Müsabakalar sonucu ADÜ sporcuları 15 madalyanın 12'sini kazanarak önemli bir başarı elde etti.

İtalya'nın Cassino kentinde 14-15 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan FISU Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonası öncesinde, milli takım seçmeleri niteliği taşıyan ÜNİLİG Üniversiteler Arası Kros Türkiye Şampiyonası Kuşadası'nda gerçekleştirildi.

FISU Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonası statüsü gereği, şampiyonaya 01.01.1999 - 31.12.2006 tarihleri arasında doğan sporcular katılabiliyor. Bu kapsamda Kuşadası'nda yapılan Türkiye Şampiyonası, yaş kriterlerini sağlayan sporcular için milli takım seçmesi niteliği taşıdı.

Müsabakalar sonucunda ADÜ'den üç sporcu, Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Şampiyona sürecinde toplam 15 madalyanın 12'sinin ADÜ sporcuları tarafından kazanılması, elde edilen başarının boyutunu ortaya koydu. Ayrıca ADÜ sporcuları; 3 bin metre kısa parkur branşında Türkiye üçüncülüğü ve 2026 yılı Türkiye Cross Şampiyonası kısa parkur kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğü derecelerini elde etti.

Elde edilen bu önemli başarının ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, başarıda emeği geçen tüm akademik ve teknik ekibi tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Kent, antrenör Öğr. Gör. Şahser Güneş ile Teknik Direktör ve Başantrenör Doç. Dr. Ali Güreş başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür ederek, elde edilen derecelerin ADÜ'nün spor alanındaki kurumsal gücünü ve istikrarlı başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
