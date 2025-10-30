Haberler

Adrenalin Tutkusu: 16 Yaşındaki Yiğit Efe Al Havada Bisiklet Sürdü

Adrenalin Tutkusu: 16 Yaşındaki Yiğit Efe Al Havada Bisiklet Sürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da enduro bisiklet sporcusu 16 yaşındaki Yiğit Efe Al, deniz paraşütüne bağlanan bisikletiyle gökyüzünde pedal çevirerek adrenalin dolu bir gösteri yaptı. Yerel halk ve turistler, bu ilginç anı izleyerek alkışladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde enduro bisiklet sporcusu 16 yaşındaki Yiğit Efe Al, adrenalin tutkusunu farklı bir boyuta taşıdı. Bisikletiyle deniz paraşütüne bağlanan genç sporcu, metrelerce yükseklikte gökyüzünde pedal çevirdi. Gösteri sırasında sahildeki turistler de bu anları ilgiyle izledi.

Alanya'da Türkler Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen etkinlikte, Sky to Sea Dağ Bisikleti Yarışı'nın 'hardtail' kategorisi birincisi ve Antalya'da düzenlenen DownTown yarışlarında Türkiye birincisi olan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencisi Yiğit Efe Al, özel olarak hazırlanan düzeneğiyle dağ bisikletini deniz paraşütü sistemine bağladı. Teknenin hızlanmasıyla metrelerce yüksekliğe ulaşan Yiğit Efe Al, Türk bayrağı desenli ve üzerinde 'Alanya' yazılı paraşütle gökyüzünde süzülmeye başladı. Bisikletiyle deniz üzerinde ilerleyen sporcu, zaman zaman iskelelere ve dalgakıranlara teker koyarak kısa inişler yaptı ve ardından yeniden yükselerek gökyüzünde pedal çevirmeye devam etti. El sallayarak kendisini izleyenleri selamlayan Al, sahildeki vatandaşlar ve turistlerden alkış aldı. Gösteri boyunca kafa kamerası ve dronla çekim yapan genç sporcu, adrenalin dolu anlarını kayıt altına aldı. Görüntülerde Al'ın bisikletiyle paraşüt altında denge kurduğu, gökyüzünde bisiklet sürüyormuş gibi süzüldüğü anlar dikkati çekti.

'HAVADA BİSİKLETLE OLMAK BAMBAŞKA BİR DUYGU'

Daha önce dağlık arazilerde, şehir içinde ve kanyonlarda yaptığı ekstrem sürüşlerle tanınan Yiğit Efe Al, gösteri sonrası duygularını şu sözlerle aktardı:

"2 yıl öncesinde abimle konuşmuştum. O da 'yaparız' demişti. Bugüne nasipmiş. Bugün abim sayesinde uçtum. Havada olmak çok farklı bir duyguydu. İskeleye indirdi beni, biraz pedalladım sonra tekrar havaya çıktık. Havada bisiklette olmak gerçekten bambaşka bir his. İnsanların tepkileri, bakışları çok güzeldi. Açıkçası biraz yoruldum ama buna değdi. Merdivende ya da arazide sürmek çok başka ama bu bambaşka bir deneyimdi."

'BU SENE TÜRKİYE BİRİNCİSİ VE İKİNCİSİ OLDUM'

Bu sene şampiyonluklar kazandığını söyleyen Al, "Bu spora başladığım kişi, Selçuk Çelik abim. Onunla birlikte buralara kadar geldim. Her zaman birlikte antrenman yaptık, birlikte sürdük. Bu sene Antalya'da düzenlenen DownTown yarışlarında Türkiye birincisi oldum, başka bir yarışta da ikinci oldum. Snowbike ve enduro downhill yarışlarında. Yazları su sporlarında çalışıyorum. Bu yıl dördüncü senem. Yaptığım işle tutkumu birleştirdim. Ortaya böyle bir görüntü çıktı. Bir yılda birçok yarışımız oluyor. Bunlara kendi imkanlarımla katılmaya çalışıyorum. Bazen gerçekten çok zor oluyor ama pes etmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.