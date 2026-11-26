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Adıyaman'da görev yapan 74 yaşındaki üroloji uzmanı Mustafa Esentürk, 6 yıl önce başladığı kick boks sporunu sürdürerek gençlere örnek oluyor.

Özel bir hastanede hekimlik yapan, torun sahibi Esentürk, gençlik yıllarında kayak başta olmak üzere farklı spor dallarıyla ilgilendi.

Altı yıl önce ameliyatını gerçekleştirdiği milli sporcuya ziyarete gelen milli takım antrenörü ve Kick Boks Doğu Anadolu Bölge Başkanı Haluk Erdoğan ile tanışan Esentürk, bu karşılaşmanın ardından kick boksa ilgi duymaya başladı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün lisanslı sporcusu olan Esentürk, 2022'de 1. Dan, 2024'te ise 2. Dan sınavını geçerek siyah kuşak sahibi oldu.

İlerlemiş yaşına rağmen spor tutkusundan vazgeçmeyen Esentürk, haftanın 3 günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün salonunda antrenmanlara katılıyor.

Gençlere tavsiye

Mustafa Esentürk, AA muhabirine, 6 yıldan bu yana kick boks yaptığını, 2022'de 1. Dan, 2024'te ise 2. Dan sınavında başarı olduğunu belirtti.

Gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Esentürk, "Gençler sigaradan, alkolden ve uyuşturucudan uzak olmalı. Sadece bu yetmiyor, iyi beslenmeleri lazım. Sebze ve meyve tüketsinler, spor yapsınlar." dedi.

"Bizim için örnek bir sporcu"

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ise 36 branşta 53 antrenör ile sporcular yetiştirdiklerini, kick boksta 409 lisanslı sporcularının olduğunu belirtti.

Elüstü, "Sporcularımız tesislerimizde sportif faaliyetlere katılıyor. Her yaştan sporcumuz var. 74 yaşındaki Mustafa Esentürk de kick boks sporcularımız arasında yer alıyor. Kendisi doktor ve bizim için örnek bir sporcu. Her yaştan insana spor imkanı sunmak için elimizden gelen her türlü imkanı sağlamaktayız." diye konuştu.

Milli takım antrenörü ve Kick Boks Doğu Anadolu Bölge Başkanı Haluk Erdoğan ise Esentürk'ün ilerlemiş yaşına rağmen spor yaparak gençlere örnek olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Mustafa hocamız beslenmeyle ilgili gençlerimize, sporcularımıza bir diyetisyen gibi tavsiyelerde bulunuyor. Gençlerimiz kendisini rol model alıyor. Kendisi haftanın 3 günü düzenli olarak antrenmanlara katılıyor. Kendisini spora olan ilgisinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA