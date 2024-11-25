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Adil Mısırcı'dan Bronz Madalya: 37. Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası'nda Başarı

Adil Mısırcı'dan Bronz Madalya: 37. Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası'nda Başarı
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Adil Mısırcı, Erivan'da düzenlenen 37. Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kilogram serbest stilde bronz madalya kazandı. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından elde ettiği başarı, Mısırcı için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Adil Mısırcı, Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Ermenistan'ın Erivan şehrinde 18-23 Kasım 2024 tarihleri arasında Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) tarafından düzenlenen 37. Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kilogram serbest stilde mücadele eden ETÜ'nün Milli Sporcusu Adil Mısırcı, Belaruslu rakibini mağlup ederek, üçüncülük kürsüsünün sahibi oldu.

Müsabakanın ardından konuşan Mısırcı, Uzun ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek: "Böylesine önemli bir şampiyonada ülkemi ve üniversitemi temsil etmek benim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Hedefim her zaman altın madalyadır. Önümüzdeki şampiyonalarda bunu başarmak için çalışmalarıma ara vermeden devam edeceğim" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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