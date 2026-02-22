Haberler

Adil Demirbağ: 'Burada Galatasaray değil Real Madrid de olsa aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık'
Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikten sonra kaptan Adil Demirbağ, takımın mücadele azmi hakkında açıklamalarda bulundu. 'Burada Galatasaray değil Real Madrid de olsa aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık' dedi.

Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, Galatasaray'a karşı aldıkları galibiyetin ardından, "Burada Galatasaray değil Real Madrid de olsa aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Taraftarlarımızı hüsranla mutlu etmeden gönderiyorduk. İnşallah bu bizim için başlangıç olur. Genelde ramazan ayı bize uğurlu geliyor. İnşallah bundan sonra da taraftarlarımızı iç sahada ve dış sahada mutlu edeceğiz. Konyaspor'u da hak ettiği en üst seviyeye getireceğimize inanıyorum. Bugün maç yemeğinde arkadaşlarıma bugün gol atacağımı söyledim. Kazanacağımızı da hissettim. Sonrasında kazanalım da kim atarsa atsın dedim. Gol atarsam da kafama taç koyacağım demiştim onu da yaptım. Hafta içi bir yerden başlamamız gerektiğini söylemiştik. Burada Galatasaray değil Real Madrid de olsa aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık. Burada takımlar değil bizim verdiğimiz reaksiyon önemliydi. Bunu da takım arkadaşlarımla birlikte yaptığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı. - KONYA

