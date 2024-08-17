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Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Barcelona, İlkay Gündoğan'ı maç kadrosuna almadı

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Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Barcelona'nın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, ligin ilk haftasında oynanacak olan Valencia maçında forma giyemeyecek Sezona talihsiz başlayan İlkay, antrenmanda kafasına aldığı darbeden dolayı tedbir amacıyla kadroda yer almadı.

Adı transfer dedikodularına karışan ve Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'a da yazılan Barcelona'nın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan yeni sezona talihsiz bir giriş yaptı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

LaLiga'nın ilk hafta maçında bu akşam Valencia deplasmanına çıkacak olan Barcelona'da İlkay Gündoğan forma giyemeyecek. Katalan ekibinden yapılan açıklamada İlkay'ın antrenmanda kafasına darbe aldığı ve tedbir amacıyla Valencia maçının kafilesinde yer almadığı belirtildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İÇİN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde iki günlük izni için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen İlkay, havaalanında kendisini karşılayan basın mensuplarının Süper Lig'e transfer olacağı iddialarını sorması üzerine "Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz. Nasip kısmet. Bir gün olabilir ama... Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Önümüzde nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Hatta annem babam burada yaşıyorlar" yanıtını vermişti. Açıklamalarına devam eden İlkay, Fenerbahçe için ise "Türkiye'yi takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı vardı. İzleyemedim maçı ama inşallah ikinci maçı alırlar" ifadelerini kullanmıştı.

BARCELONA KARİYERİ

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz sezon Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, İspanyol ekibiyle 51 maça çıktı. 33 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 14 asist yaptı. İlkay'ın Barcelona ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Zübükzade:

Başlıkla içerik uyumsuz

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