Haberler

Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe'yle anlaşmaya çok yakın

Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe'yle anlaşmaya çok yakın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşmanın kısa süre içinde resmi hale gelmesi bekleniyor.

Karşıyaka'nın Adem Yeşilyurt'un transferi için Fenerbahçe ile temaslarını sürdürdüğü ve kısa süre içinde anlaşmanın resmiyete dökülmesinin beklendiği ifade edildi.

Karşıyaka'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon ilk kez profesyonel liglerde forma giyen genç oyuncu, oynadığı 9 maçın 5'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Süre aldığı bu 560 dakikada 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Adem, birçok kulübün ilgisini çekmeyi başardı. Yurt içi ve yurt dışından pek çok takım, genç oyuncu için Karşıyaka ile temas kurarken, ilk somut adımı Trabzonspor attı. İzmir'de yapılan görüşmelerde taraflar bonservis konusunda anlaşamayınca Karşıyaka, teklifi düşük bularak süre istedi. Görüşmelerin durma noktasına gelmesinin ardından, Adem Yeşilyurt ile ilgilenen bir diğer kulüp Fenerbahçe devreye girdi. Karşıyaka, sarı-lacivertli ekibin 1 milyon Euro civarındaki teklifine olumlu yaklaşarak anlaşma için görüşmelere başladı. Transferin en geç önümüzdeki hafta resmiyete kavuşması bekleniyor.

Karşıyaka'nın, anlaşma sağlanması halinde sonraki satıştan pay talep ettiği ve Adem'in sezon sonuna kadar yeşil-kırmızı formayla oynamaya devam etmesini istediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Bebek mamalarında toksin şüphesi! Dev marka toplatma kararı aldı

Türkiye'de de satılan bebek maması için alarm! Hepsi toplatılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası