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Adem Ljajic'e Türkiye'den sürpriz bir talip çıktı: Teklif yapan takıma çok şaşıracaksınız

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Ülkemizde Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen ve kariyerini ülkesinin takımlarından Novi Pazar'da sürdüren Adem Ljajic'e, Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor teklif yaptı. Ljajic, Adana temsilcisinin 500 bin euroluk teklifini reddederek takımında kalmayı tercih etti. Sırp ekibinde hem futbolculuk hem basketbolculuk yapan 33 yaşındaki oyuncu, kentin ve takımın sembolü konumunda.

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen Adem Ljajic, Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'dan sürpriz bir teklif aldı.

500 BİN EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ

Sırbistan'dan Sport Klub'un haberine göre; Novi Pazar'da hem futbolculuk hem basketbolculuk yapan 33 yaşındaki Adem Ljajic, Adanaspor'un 500 bin euroluk maaş teklifine karşın Novi Pazar'da kalmayı tercih etti. Haberin detayında, Adem Ljajic'in Novi Pazar'a hiç para konuşmadan geldiği, kentin ve takımın sembol ismi olduğu ve bu nedenle kariyer sonuna kadar ayrılığın söz konusu olamayacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Futbol hayatını Novi Pazar'da yeniden dirilten Adem Ljajic, bu sezon oynadığı 19 Sırbistan Süper Ligi maçında 7 gol atıp 6 asist yaptı.

Adem Ljajic'e Türkiye'den sürpriz bir talip çıktı: Teklif yapan takıma çok şaşıracaksınız
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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