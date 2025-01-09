Adem Ljajic'e Türkiye'den sürpriz bir talip çıktı: Teklif yapan takıma çok şaşıracaksınız

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen Adem Ljajic, Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'dan sürpriz bir teklif aldı.

500 BİN EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ

Sırbistan'dan Sport Klub'un haberine göre; Novi Pazar'da hem futbolculuk hem basketbolculuk yapan 33 yaşındaki Adem Ljajic, Adanaspor'un 500 bin euroluk maaş teklifine karşın Novi Pazar'da kalmayı tercih etti. Haberin detayında, Adem Ljajic'in Novi Pazar'a hiç para konuşmadan geldiği, kentin ve takımın sembol ismi olduğu ve bu nedenle kariyer sonuna kadar ayrılığın söz konusu olamayacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Futbol hayatını Novi Pazar'da yeniden dirilten Adem Ljajic, bu sezon oynadığı 19 Sırbistan Süper Ligi maçında 7 gol atıp 6 asist yaptı.