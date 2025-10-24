Adem Asil, Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

MİLLİ cimnastikçi Adem Asil, Endonezya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın halka aletindetopladığı 14.566 puanla dünya 2'ncisi oldu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 'Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı gününde erkekler bireysel halka aleti finali gerçekleştirildi. Elemelerde 14.466 puan toplayarak finale yükselen Adem Asil, 14.566 puanla 2'nciliği elde etti. 26 yaşındaki milli cimnastikçi, halka aletinde 2022'deki dünya şampiyonasında kazandığı altın madalyanın ardından bu kez gümüş madalya almış oldu. Böylece Türkiye Milli Takımı, 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı tek madalyayla tamamladı.