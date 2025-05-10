Adem Asil, Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı
Milli cimnastikçi Adem Asil, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde birinci olarak altın madalya kazandı.
Milli cimnastikçi Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağında halka aletinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Adem, Varna kentinde gerçekleştirilen organizasyonda halka aletinde 14.100 puanla birinci olarak kürsünün zirvesinde yer aldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor