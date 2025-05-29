Adem Asil Avrupa Şampiyonu Oldu

Adem Asil Avrupa Şampiyonu Oldu
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Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen 11. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, Artistik All-Around Erkekler Finali'nde 82.398 puan alarak altın madalya kazandı.

11. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, altın madalya kazandı.

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 11. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil Avrupa şampiyonu oldu. Asil, Artistik All-Around Erkekler Finali'nde 82.398 puanla altın madalyayı boynuna taktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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