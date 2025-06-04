Adem Asil Avrupa Şampiyonası'nda İki Altın Madalya Kazandı

Adem Asil Avrupa Şampiyonası'nda İki Altın Madalya Kazandı
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Leipzig'deki Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaları boynuna takan Adem Asil, İzmir'deki Şavkar Spor Kulübü'nde coşkuyla karşılandı. 2023'teki başarısını tekrarlayan sporcumuz, Türk jimnastiğine 11 madalya ile rekor kırdı.

ALMANYA'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda hem genel tasnifte hem de halkada altın madalyayı boynuna takıp, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki aynı başarısını tekrarlayan milli sporcumuz Adem Asil, İzmir'de yetiştiği Şavkar Spor Kulübü'nde coşkuyla karşılandı. Avrupa Şampiyonası'nda 4 yıl içinde toplam madalya sayısını 11'e çıkartıp Türk jimnastiğinde rekor kıran, 2022'de halkada dünya şampiyonu da olan 26 yaşındaki sporcu İzmir'e döndü. Erkekler Artistik Jimnastik Milli Takımı ve Şavkar Spor Kulübü Antrenörü Yılmaz Göktekin'le birlikte Şavkar'a gelen Adem Asil'i bando takımı ve kulüpteki küçük sporcular çiçeklerle karşıladı.

Boynunda Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı iki altın madalya asılı olan Adem, Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkan Vekili ve Şavkar Spor Kulübü Başkanı İsmail Göktekin ve Yılmaz Göktekin'le birlikte küçük jimnastikçilerin sorularını da yanıtladı. Bando eşliğinde küçük sporcularla halay çeken Adem, çocuklarla fotoğraf çektirip bol bol imza dağıttı. Şampiyon sporcu Yılmaz Göktekin ve İsmail Göktekin'le birlikte şampiyonluk pastasını da kesti. Mısır asıllı olan Adem Asil, 2017 yılında 18 yaşındayken İzmir'e yerleşmişti. İzmir'deki ilk döneminde antrenörü Yılmaz Göktekin'in ailesinin evinde kalan Adem Asil, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra 1 Dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonası'nda 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanıp ülkemizi gururlandırdı. Adem, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki kez çifte altın kazanan ilk sporcumuz oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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