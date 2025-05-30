Adem Asil, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Adem Asil, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Milli sporcu Adem Asil, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel halka aletinde 14.400 puanla altın madalya kazandı. Daha önce bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya almıştı.

MİLLİ sporcu Adem Asil, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Almanya'nın Leipzig kentinde devam ediyor. Adem Asil, bireysel halka aleti finalinde 14.400 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Adem Asil ile aynı puana sahip olan Eleftherios Petrounias da altın madalya kazandı.

Öte yandan Adem Asil dün ise bireysel genel tasnif finalinde altın madalya almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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