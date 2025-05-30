Adem Asil, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

MİLLİ sporcu Adem Asil, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Almanya'nın Leipzig kentinde devam ediyor. Adem Asil, bireysel halka aleti finalinde 14.400 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Adem Asil ile aynı puana sahip olan Eleftherios Petrounias da altın madalya kazandı.

Öte yandan Adem Asil dün ise bireysel genel tasnif finalinde altın madalya almıştı.