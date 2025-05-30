Adem Asil Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İkinci Altın Madalyasını Kazandı

Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Adem Asil, erkekler halka aleti finalinde 14.400 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Asil, bireysel genel tasnifin ardından şampiyonadaki ikinci altın madalyasını elde ederken, kariyerindeki toplamda 4. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. - İSTANBUL