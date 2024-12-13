Adanaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 geçerek galibiyet hasretine son verdi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Adanaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, "Haftalar sonra galip gelmek güzel bir duygu, sevindirici." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şimşek, sahaya galibiyet için çıktıklarını anlattı.

Maçın ilk yarısını kötü geçirdiklerini aktaran Şimşek, şöyle konuştu:

"İkinci yarı yaptığımız değişiklikler, galip gelmemize ve bizi mutlu etmeye sebep oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Haftalar sonra galip gelmek güzel bir duygu, sevindirici. Bizim yolumuz çok zor, dikenli. Gençlerbirliği maçından sonra başkanımızla, yönetimimizle konuşup transferler yaparak Adanaspor'u layık olduğu yerde bırakmak istiyoruz."

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun da maçın ilk yarısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

İkinci yarı maçın seyrinin terse döndüğünü anlatan Uçkun, "Penaltılar ve bireysel hatalarla yediğimiz gollerle 3-1 mağlup ayrıldık. İki dost takımın arasındaki müsabaka. Şehrimizden gelen taraftarımız ve Adanaspor taraftarının dostluğuyla güzel bir maç olması bizleri o yönden mutlu etti." ifadelerini kullandı.