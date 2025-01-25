Üye Girişi
Haberler
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi: Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
Zelenskiy: Trump'ın savaşı durdurma girişimini destekliyoruz

Zelenskiy'den Trump'ın çağrılarına net yanıt
Elon Musk, Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'nin seçim toplantısına katıldı

Nazi selamıyla gündeme gelen Elon Musk'tan yeni hamle
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu

Adanaspor ve Iğdır FK Berabere Kaldı

Adanaspor ve Iğdır FK Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalarak önemli bir puan paylaştı. Maçta her iki takım da defansif bir oyun sergiledi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Süleyman Bahadır, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

Adanaspor : Nurullah Aslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donkor, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 67 Orkan Çınar), Innocent (Dk. 46 Endri Çekici), Sadiku, Mirza Cihan (Dk. 46 Adem Eren Kabak), Ivan, Ciss (Dk. 67 Fofana), Cikalleshi

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Cebrail Karayel, Alim Öztürk, Conte, Alperen Selvi, Muammer Sarıkaya, Mert Çölgeçen (Dk. 86 İbrahim Akdağ), Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 64 Thuram), Regattin (Dk. 73 Eysseric), Malle (Dk. 86 Bruno)

Sarı kartlar: Dk. 18 Innocent, Dk. 79 Cikalleshi, Dk. 82 Fofana ( Adanaspor ), Dk. 16 Regattin, Dk. 25 Alim Öztürk, Dk. 84 Mert Çölgeçen (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.??????

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor
img

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
img

Muayene ücretleri değişti
img

Nazlı Sabancı'dan günler sonra ilk paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 yendi

Cimbom hata yapmadı
3 dakika VAR'da incelendi: Herkes bu golün ofsayt gerekçesini konuşuyor

Herkes bu golün ofsayt gerekçesini konuşuyor
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.