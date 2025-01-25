Adanaspor ve Iğdır FK Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalarak önemli bir puan paylaştı. Maçta her iki takım da defansif bir oyun sergiledi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Süleyman Bahadır, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım
Adanaspor : Nurullah Aslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donkor, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 67 Orkan Çınar), Innocent (Dk. 46 Endri Çekici), Sadiku, Mirza Cihan (Dk. 46 Adem Eren Kabak), Ivan, Ciss (Dk. 67 Fofana), Cikalleshi
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Cebrail Karayel, Alim Öztürk, Conte, Alperen Selvi, Muammer Sarıkaya, Mert Çölgeçen (Dk. 86 İbrahim Akdağ), Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 64 Thuram), Regattin (Dk. 73 Eysseric), Malle (Dk. 86 Bruno)
Sarı kartlar: Dk. 18 Innocent, Dk. 79 Cikalleshi, Dk. 82 Fofana ( Adanaspor ), Dk. 16 Regattin, Dk. 25 Alim Öztürk, Dk. 84 Mert Çölgeçen (Alagöz Holding Iğdır FK)
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.??????