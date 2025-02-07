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Adanaspor'un Yeni Teknik Direktörü Hakan Keleş Oldu

Adanaspor'un Yeni Teknik Direktörü Hakan Keleş Oldu
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Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollarını ayırdıktan sonra Hakan Keleş ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Keleş ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dilendi.

Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 3 Şubat'ta teknik direktör Yusuf Şimşek'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayırmıştı. Turuncu-beyazlı ekip, teknik direktörlük için Hakan Keleş ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ve ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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