Adanaspor Teknik Sorumlusu Ercan Ünal İstifa Etti

- Adanaspor teknik sorumlusu Ercan Ünal istifa etti

ADANA - Trendyol 1.Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Sorumlusu Ercan Ünal, Gençlerbirliği maçı sonrası görevi bıraktığını açıklarken, "İçinde bulunduğumuz durum futbol adına saha da varlık göstermememize etken, düştüğümüz için moral motivasyonumuz çok düşük" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Adanaspor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Ercan Ünal, "İçinde bulunduğumuz durum buna etken. Düştüğümüz için moral motivasyonumuz çok düşük. Oyuncular da çok fazla motive olmadı. Biz de olamadık, hepimiz bunda suçluyuz. Sezonun son 2 maçı kaldı. Onu da bitirip devam edeceğiz. Hoca değişikliğinden sonra 2 haftalık bir görevim oldu. Zaten 2 hafta kalabiliyorum. Bu maçla beraber bu görevimi de bırakıyorum" diye konuştu.