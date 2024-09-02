Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın Cenazesi Fransa'ya Gönderildi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un, Manisa Futbol Kulübü ile oynadığı ve golsüz sonuçlanan karşılaşma öncesi otelde rahatsızlanan teknik direktörü Souleymane (Sol) Bamba ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. 30 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında önce acil servise, daha sonra da yoğun bakıma alınan Sol Bamba, yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Cenaze, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Hafsa Sultan Hastanesi morgunda bekletilirken, 39 yaşındaki teknik adamın ani vefatı sonrası eşi Chole Elizabeth Bamba, Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, Genel Menajer Cenk Karayel ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de Manisa'ya geldi. Eşinin isteği doğrultusunda cenazenin Fransa'ya götürülmesine karar verildi.

Ailesi, dün Manisa'dan ayrıldı. 2 kız çocuğu babası Bamba'nın cenazesi kargo şeklinde hazırlanmak üzere dün akşam saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Cenaze Hizmet Binası'na getirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Erhan İnce ve ekibi tarafından hazırlanan cenaze Fransa'ya defnedilmek üzere Manisa'dan ayrıldı. Bamba'nın cenazesi, cenaze aracıyla karayoluyla İstanbul'a götürülecek, daha sonra İstanbul'dan Fransa'ya uçakla nakledilecek.