Adanaspor, Kubilay Aktaş'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Altınordu formasını giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.