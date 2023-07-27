Adanaspor, Kubilay Aktaş'ı transfer etti
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Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Altınordu formasını giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor