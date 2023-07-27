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Adanaspor, Kubilay Aktaş'ı transfer etti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Altınordu formasını giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

Kubilay Aktaş Adanaspor Altınordu Trendyol Spor Haberler

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