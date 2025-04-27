Adanaspor, Gençlerbirliği'ne 5-0 Mağlup Oldu, Antrenör Ercan Ünal Görevine Veda Etti

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup olan Adanaspor'un antrenörü Ercan Ünal, "Hoca değişikliğinden sonra 2 haftalık bir görevim oldu, zaten 2 hafta kalabiliyorum. Bu maçla beraber bu görevimi de bırakıyorum." dedi.

Ünal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Futbol adına sahada çok varlık gösteremediklerini anlatan Ünal, "İçinde bulunduğumuz durum buna etken. Düştüğümüz için moral motivasyonumuz çok düşük. Oyuncular da çok fazla motive olmadı. Biz de olamadık, hepimiz bunda suçluyuz. Sezonun son 2 maçı kaldı, onu da bitirip devam edeceğiz. Kendimle alakalı ufak bir şey söylemek istiyorum. Hoca değişikliğinden sonra 2 haftalık bir görevim oldu, zaten 2 hafta kalabiliyorum. Bu maçla beraber bu görevimi de bırakıyorum." diye konuştu.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da önemli olanın son hafta maçlarını kazanmak olduğunu belirtti.

Fikstürlerinin kolay göründüğünü ancak maçların zorlu geçtiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Son haftalara yaklaştık, kolay değil. Geçen hafta aslında avantajlı bir skor alabilirdik. Bana göre olmayan penaltı verilmeseydi, avantaj bizdeydi. Şimdi biraz daha rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Son ana kadar hedefte olmak istiyoruz. Rakiplerden gelecek haberi beklemek durumundayız ikincilik için. Geldiğimden bu yana baktığımızda istatistiklerde üst sıradayız. Bu bizim için çok değerli. Gençlerbirliği takımı Süper Lig'i hak ediyor. Bu maç bitti, bugün sevinci yaşayacağız. Bundan sonraki süreçte sahamızda oynayacağımız Sakaryaspor maçına hazırlanmak istiyoruz. Biz kendi maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz."